Бывший депутат Ставрополья Иван Киц скончался на 60-м году жизни

12 января 2022 года скончался бывший депутат Ставропольского края шестого созыва Иван Киц. Ему было 59 лет.

Киц известен своей регулярной деятельностью в сфере животноводства. В 90-х годах он основал фермерское хозяйство в Нефтекумском районе, которое потом разрослось и стало крупным сельхозпредприятием.

Ивана Кица ценили как человека, который положил много сил на развитие своей малой родины. О нем отзывались как об отзывчивом и неутомимом человеке.

- Светлая память об Иване Ивановиче Кице навсегда останется в сердцах земляков, как и чувство благодарности за его добрые дела. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 12 января в отставку ушел скандально известный мэр Минвод Сергей Перцев. Он сложил полномочия из-за состояния здоровья.