В Ставрополе детей 24 школы эвакуируют второй день подряд

Учеников и сотрудников школы №24 в Ставрополе снова экстренно эвакуировали из корпуса. Пока неизвестно, что послужило причиной такой меры. Территорию оцепила полиция, в здание никого не пускают. Также на место прибыли пожарные со спецтехникой.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 11 января эту же школу эвакуировали из-за информации о минировании. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что специалисты проверили здание и не нашли взрывчатку.

- Ученикам, их родителям и учителям волноваться не нужно. А вот тем, кто такие анонимки создает, побеспокоится стоит. Уверен, компетентные структуры скоро этого "автора" вычислят, и все вопросы ему зададут, - заявил Владимир Владимиров.