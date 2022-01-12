За 2021 год в Ставрополе сдали в эксплуатацию 535 тысяч кв. метров жилья

В Северо-Кавказстате поделились оперативными данными социально-экономического развития Ставрополя. Я января по ноябрь 2021 года застройщики сдали в эксплуатацию более 535 тысяч квадратных метров жилья.

- Что в 1,8 раза больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, индивидуальными застройщиками города - 196,3 тыс. кв. метров (в 2,2 раза больше, чем за январь-ноябрь 2020 года), - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что средняя зарплата жителей краевого центра выросла на 8,2% по сравнению с 2020 годом. Больше всех получают финансисты и сотрудники сферы страхования.