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Экономика12 января 2022 10:23

За 2021 год в Ставрополе сдали в эксплуатацию 535 тысяч кв. метров жилья

Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Северо-Кавказстате поделились оперативными данными социально-экономического развития Ставрополя. Я января по ноябрь 2021 года застройщики сдали в эксплуатацию более 535 тысяч квадратных метров жилья.

- Что в 1,8 раза больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, индивидуальными застройщиками города - 196,3 тыс. кв. метров (в 2,2 раза больше, чем за январь-ноябрь 2020 года), - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что средняя зарплата жителей краевого центра выросла на 8,2% по сравнению с 2020 годом. Больше всех получают финансисты и сотрудники сферы страхования.