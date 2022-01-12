За 2021 год предприятия Ставрополя отгрузили и продали товаров на 138 млрд

С января по ноябрь 2021 года предприятия Ставрополя отгрузили продукции и предоставили услуг на более 138 миллиардов рублей. Это на 13,3% большем по сравнению с таким же периодом 2020 года.

- На промышленное производство приходится 55,4 млрд рублей (на 18,9% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года), что составляет 39,9% от объема отгруженных товаров по всем видам экономической деятельности, - рассказали в Северо-Кавказстате.

Обрабатывающая промышленность произвела продукции почти на 43 миллиарда рублей, компании по обеспечению газом и электроэнергией оказала услуги на 9 миллиардов рублей, а организации водоснабжения - на 3,4 миллиарда.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что средняя зарплата жителей краевого центра выросла на 8,2% и составила 44 тысячи рублей.