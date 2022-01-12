275,5 тысячи жителей Ставрополья прошли медицинскую реабилитацию в 2021 году

В пресс-службе губернатора Ставропольского края сообщили, что в 2021 году диспансеризацию прошли 275,5 тысяч местных жителей.

- Выросли объемы плановой высокотехнологичной медицинской помощи - в первую очередь для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Так, на 75 % увеличилось число аортокоронарных шунтирований, на 60% - операций на сонных артериях, в 1,5 раза больше проведено малоинвазивных коронарных вмешательств, - сказано в сообщении ведомства.

А по программе "За здоровье" помощь специалистов получили 50 тысяч жителей сел и деревень. Целью проекта стало повышение доступности высококвалифицированной медпомощи.

Также в рамках программы развития первичного звена здравоохранения в малых населенных пунктах строят поликлиники и больницы.