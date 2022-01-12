На Ставрополье в 2021 году турпоток достиг показателей в 1,3 млн человек

По итогам 2021 года Ставропольский край посетили 1,3 миллиона человек. Туристы посещали санатории и города-курорты региона. Хоть туристической поток был плотный, показатель ниже уровня 2019 года, но в два раза выше уровня 2020 года.

Отметим, в 2019 году турпоток составил 1,6 миллиона человек. Региональные власти планируют повторить этот опыт.

- Росту турпотока будут способствовать новые здравницы, места размещения, которые были открыты в минувшем году. Поможет и государственная программа туристического кешбэка. Планируем, что участие в ней в этом году примет более 100 организаций из нашего края, - написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Наиболее популярными среди туристов направлениями являются Ставрополь, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Ессентуки. Здесь располагаются большие парки, озера, санатории и терренкуры.