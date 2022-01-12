За фальшивую вакцинацию завели дело на сотрудника больницы в Дагестане

В Дагестане следственное управление следственного комитета республики расследует уголовное дело по статье 274.1 УК РФ за внесение в базу данных фейковых сведений о вакцинации против COVID-19.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в мае 2021 года сотрудник Каякентской районной больницы по просьбе пациента внес заведомо ложные данные о сделанных ему двух прививках в Единую государственную систему в сфере здравоохранения. Тем самым исказил информацию о фактической вакцинации населения против коронавируса, создав опасность для жизни и здоровья других людей.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление лица совершившего данное преступление и привлечение его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается, - сазано также в сообщении СК Дагестана.