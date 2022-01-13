«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения трех районов Дагестана

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» установили новый силовой трансформатор на подстанции «Бежта». Оборудование мощностью 6300 кВА сменило два старых трансформатора мощностью 1600 и 2500 кВА. Еще один новый силовой трансформатор мощностью 4000 кВА смонтирован взамен старого энергообъекта в 2500 кВА на подстанции «Сагры».

Питающие центры обеспечивают электроснабжение более 6 тысяч жителей части Цунтинского, Тляратинского и Гумбетовского районов республики. Установка новых силовых трансформаторов позволила энергетикам в два раза повысить мощность подстанций, тем самым решив проблему перерывов в подаче энергоресурса, связанных с перегрузом оборудования.

В работе по монтажу оборудования были задействованы порядка 40 специалистов филиала и 8 единиц спецтехники и бригадных автомашин. На сегодняшний день все мероприятия завершены.