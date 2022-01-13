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Общество13 января 2022 8:24

Владимир Владимиров призвал не считать «золотой унитаз» символом региона

Он посетовал акцентировать внимание не на информационной шумихе вокруг инцидента с экс-главой ГИБДД Ставрополья Сафоновым, а на положительных достижениях края
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Во время пресс-конференции губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова корреспондент "КП-Северный Кавказ" задал вопрос о том, как бороться с закреплением негативного образа-символа региона в виде золотого унитаза главы ГИБДД Алексея Сафонова.

Владимиров заявил, что золотой унитаз не должен являться символом региона. Он посетовал, что подобные вещи быстро расходятся в социальных сетях и СМИ, а про положительные достижения говорят мало.

- Давайте не будем считать золотой унитаз нашим брендом. Вот яблоки Ставрополья - да, - заявил губернатор.

Он объяснил, что сейчас идет борьба с коррупцией внутри госаппарата. Владимиров признал, что борьба идет слабо, поэтому уже сейчас ужесточили регламент приема на работу в ведомства.