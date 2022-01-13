На Ставрополье появятся еще два приюта для бездомных животных

В Ставрополе 13 января проходит традиционная ежегодная пресс-конференция губернатора края. Владимир Владимиров сообщил, что в нашем регионе планируют построить еще два приюта для бездомных животных:

— Мы встали на путь решения строительства двух приютов для бездомных животных: в Кисловодске и в Изобильненском городском округе.

Также губернатор поднял вопрос о поддержке самого крупного на Ставрополье приюта для бездомных животных «Лучший друг», которому необходимо собрать 13,5 млн рублей для приобретения нового участка.

— Что касается «Лучшего друга» в Ставрополе, я и сам поучаствовал в сборе средств. Мы перенесли предписание о его ликвидации на февраль 2022 года. Будем следить за ситуацией, — подытожил Владимир Владимиров.