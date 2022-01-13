МТС рассказала, что смотрели ставропольцы на новогодних каникулах

В компании «МТС» рассказали, что смотрели абоненты-пользователи онлайн-кинотеатра KION (онлайн-кинотеатр МТС) на новогодних каникулах на Ставрополье, проанализировав их активность.

Подписка на платформу KION есть на всех пакетных тарифах МТС. Самым популярным стало поздравление жителей России с Новым Годом главы государства Владимира Путина, которое следуя традиции, смотрели, в основном, на Первом канале.

Кроме Первого канала, в целом в праздничные дни ставропольцы отдавали предпочтение телеканалам «Россия 1» и «НТВ», а также развлекательным - «Пятница», «Домашний» и «ТНТ». Выбирая отечественные сериалы, жители нашего региона смотрели в первые январские дни «Два», «Почку» и «Клиника счастья» (все три - 18+).

Среди зарубежных многосерийных лент предпочтение большинства было на стороне сериалов «Отчаянные домохозяйки», «Анатомия страсти» и «Кости» (все три - 16+).

Самыми просматриваемыми кинофильмами на Ставрополье в Новый год и Рождество в МТС назвали комедии «101 далматинец», «Один дома» и драму «Необыкновенная история на Рождество».