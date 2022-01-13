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Общество13 января 2022 8:50

Губернатор рассказал о возможном запуске скоростного поезда из Ставрополя на КМВ

Глава региона проводит встречу с журналистами
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Губернатор Ставропольского края на встрече с журналистами 13 января 2022 года ответил на вопрос о развитии железнодорожного сообщения. Владимир Владимиров заявил, что разрабатывается проект о строительстве ветки из Ставрополя в города Кавказских Минеральных Вод. Но проект еще не согласован.

- Развитие железной дороги должно быть оправдано долгоидущими перспективами, - обратил внимание глава Ставрополья. - В 50-летней перспективе - запуск скоростного поезда «Ставрополь - КМВ».

Ранее Владимиров сказал, что планируемое строительство новой объездной дороги в краевом центре пройдет без массовой вырубки деревьев охраняемого заказника «Русский лес». Отметив при этом, что проект магистрали дорабатывается, потому что пришлось бы закрыть на 2 года транспортную развязку Кулакова - Ленина, что превратит Ставрополь в одну большую пробку.