Губернатор рассказал о возможном запуске скоростного поезда из Ставрополя на КМВ

Губернатор Ставропольского края на встрече с журналистами 13 января 2022 года ответил на вопрос о развитии железнодорожного сообщения. Владимир Владимиров заявил, что разрабатывается проект о строительстве ветки из Ставрополя в города Кавказских Минеральных Вод. Но проект еще не согласован.

- Развитие железной дороги должно быть оправдано долгоидущими перспективами, - обратил внимание глава Ставрополья. - В 50-летней перспективе - запуск скоростного поезда «Ставрополь - КМВ».

Ранее Владимиров сказал, что планируемое строительство новой объездной дороги в краевом центре пройдет без массовой вырубки деревьев охраняемого заказника «Русский лес». Отметив при этом, что проект магистрали дорабатывается, потому что пришлось бы закрыть на 2 года транспортную развязку Кулакова - Ленина, что превратит Ставрополь в одну большую пробку.