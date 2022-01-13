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Экономика13 января 2022 8:50

За 9 месяцев 2021 года объем инвестиций на Ставрополье увеличился на 35%

Власти сформировали экономическую стратегию до 2035 года, в которой сказано о многократном увеличении инвестиций в регион
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За 9 месяцев 2021 года объем внешних инвестиций на Ставрополье увеличился на 35%. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время пресс-конференции 13 января.

По словам главы региона, в регионе созданы хорошие условия для инвесторов. В Невинномысске существует специальная экономическая зона, в рамках которой реализуют промышленные проекты.

А в Кавминводах есть туристические зоны, в которых инвесторы разворачивают проекты курортного характера. Строят гостиницы, санатории и т.д.

Власти Ставропольского края сформировали экономическую стратегию до 2035 года, в которой сказано об увеличении объема инвестиций до 1,2 триллиона рублей.