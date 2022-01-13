В аэропорту Ставрополя появятся рейсы за границу, если обновят взлетную полосу

Владимир Владимиров на пресс-конференции с представителями СМИ Ставрополья рассказал о развитии авиасообщения. В частности, ответил на вопрос, появятся в Ставрополе рейсы за границу. По словам губернатора, это возможно, если удастся за счет федерального бюджета построить новый терминал и провести реконструкцию имеющееся взлетно-посадочной полосы. И загрузка ставропольского аэропорта вырастет до миллиона пассажиров в год.

Ранее глава Ставропольского края прокомментировал развитие железнодорожного сообщения в краевом центре, анонсировав возможный запуск скоростного поезда из Ставрополя в города КМВ. Напомним, что встреча с журналистами проходит в Ставрополе 13 января 2022 года - в День российской печати.