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Общество13 января 2022 9:28

Губернатор Ставрополья рассказал о ходе строительства трассы Кисловодск-Сочи

Сейчас возведение застопорилась из-за горного перевала на территории Карачаево-Черкесии
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров во время пресс-конференции 13 января рассказал, что строительство трассы Кисловодск - Сочи не является причиной конкуренции между регионами.

- Важно обеспечить хорошую транспортную доступность между курортами на Кавказе и на море. Мы с соседними регионами точно не конкурируем за дорогу Кисловодск - Сочи, мы партнеры. Трассу по-тихоньку строят на территории КЧР, но нет пока дороги через горный перевал. После ее строительства у нас будет большое курорт мирового значения, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что строительство планируют закончить в 2027 году.

- Речь о большом переходе, двух тоннелях, соединении трассы из Кисловодска с Красной Поляной. Известно, что дорога заходит в биосферный заповедник, а сегодня все, что связано с затрагиванием особо охраняемых природных территорий, сложно решается. Нужна экологическая экспертиза, - рассказал губернатор во время конференции в Москве.