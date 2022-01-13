Губернатор Ставрополья рассказал, от кого зависит его политическая карьера

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров развенчал миф о его скором повышении и переезде в Москву. Журналист во время пресс-конференции спросила, правдивы ли слухи.

Владимиров поделился, что мечтает остаться в регионе и чувствовать, что он выполнил свой долг перед жителями края сполна.

- А по поводу дальнейших планов - у нас в стране есть две огромные величины: народ и президент. И от этих двух величин всё зависит, - заявил Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, от чего зависит решение о возвращении системы QR-кодов. Сейчас их отменили до 20 января в связи с новогодними праздниками. Губернатор задачу Минздраву рассмотреть целесообразность использования этой системы.

- QR-коды не будут возвращать на Ставрополье пока не будет кратного роста занятых ковид-коек. Будем увеличивать запас лекарств, - заявил глава региона.