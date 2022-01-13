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Общество13 января 2022 11:24

Губернатор Ставрополья о каникулах в Кисловодске: Ел оливье, набрал два кило, был счастлив

Губернатор Ставрополья рассказал о набранных килограммах в праздники
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Во время пресс-конференции 13 января корреспондент "КП-Северный Кавказ" спросила о том, как губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел новогодние праздники. Он рассказал, что был в кругу семьи, ели оливье и гулял с детьми.

По словам политика, он хотел уехать из региона на каникулы, но задержала работа: контракт о поставке медицинского кислорода в Ставропольский край подписали только 27 декабря. Поэтому Владимировы решили съездить в города-курорты родного края.

- Как все проводили: оливье съел, два килограмма набрал. Был счастлив, - заявил губернатор.