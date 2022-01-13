Администрация Петровского округа ответила на видео с мусорной плотиной в реке

Фото: стоп-кадр видео очевидца

В сети появилось видео у реки Калаус возле Светлограда, где образовалась огромная плотина из пластиковых бутылок и другого мусора. Проблему заметили проезжающие мимо мужчины.

На кадрах видно, что реку перекрыло упавшее дерево, которое стало причиной образования дамбы. Берега реки сильно размыты, земля падает в русло. О проблеме стало известно администрации Петровского городского округа Ставрополья.

- Накануне специалисты краевого Минприроды совместно с представителями администрации выехали на место. принято совместное решение об извлечении плавучего мусора из русла реки Калаус силами регионального оператора и МКУ, - сказано в сообщении администрации.

В социальных сетях возмутились тем, что местные власти не занимаются расчисткой рек. Пользователи сети задались вопросом, а кто должен следить за состоянием окружающей среды: чиновники или сами жители региона?