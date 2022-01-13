В Ставрополе проверили школы №24, 29 и 35 после информации о минировании

В мэрии Ставрополя сообщили, что специалисты проверили три образовательных учреждения после звонком о минировании. Ни один случай не подтвердился, а детей и педагогов изо дня в день продолжают эвакуировать из зданий. Это мешает учебному процессу.

- В школах №24, 29 и 35, в которые анонимки поступали директорам учебных заведений, проводили экстренную эвакуацию. К этому часу все школы работают в штатном режиме. Проверки не подтвердили информацию неизвестных. Учащиеся и работники школ в безопасности, - рассказали в администрации краевого центра.

Три дня подряд сообщали о минировании лицея №24, но ни разу информация не подтвердилась. После каждого звонка находят виновного и привлекают к ответственности.

- Ученикам, их родителям и учителям волноваться не нужно. А вот тем, кто такие анонимки создает, побеспокоится стоит, - прокомментировал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.