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Здоровье14 января 2022 5:10

На Ставрополье за сутки выявили 386 новых случаев заражения COVID-19

Количество инфицированных снова растет
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На утро 14 января в Ставропольском крае зафиксировали 386 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за сутки выздоровели 879 человек, 13 человек скончались. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Владимиров.

- С учетом появления "омикрона" (сейчас в крае зафиксировано 2 случая), анализируем динамику по заболеваемости. Все необходимое для оказания помощи пациентам с коронавирусом в крае есть. Более трети коек в COVID-стационарах свободны, - написал Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Более 5,2 тысячи человек сделали прививку от коронавируса, общее число вакцинированных достигло 1 миллиона 230 тысяч ставропольцев.