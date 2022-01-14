Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье14 января 2022 7:38

В общественных местах Ставрополя ужесточат контроль за соблюдением антиковидных мер

В регионе сняли действие QR-кодов до 20 января, но масочный режим никто не отменял
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставрополе ужесточат контроль за соблюдением санитарных мер против коронавируса. В общественных местах перестали действовать QR-коды, но ношение маски и измерение температуры остаются обязательными.

- Контроль масочного режима, температуры - необходимые меры в преодолении высокого порога заболеваемости. Действенным способом борьбы с опасной болезнью все также остается общая иммунизация, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Ставрополь является постоянным антилидером по количеству инфицированных граждан. Именно здесь ежедневно фиксируют наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал главное условие возвращение системы QR-кодов после 20 января. По его словам, если будет резкое сокращение свободных ковид-коек в регионе, придется снова требовать прививочные сертификаты.