В общественных местах Ставрополя ужесточат контроль за соблюдением антиковидных мер

В Ставрополе ужесточат контроль за соблюдением санитарных мер против коронавируса. В общественных местах перестали действовать QR-коды, но ношение маски и измерение температуры остаются обязательными.

- Контроль масочного режима, температуры - необходимые меры в преодолении высокого порога заболеваемости. Действенным способом борьбы с опасной болезнью все также остается общая иммунизация, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Ставрополь является постоянным антилидером по количеству инфицированных граждан. Именно здесь ежедневно фиксируют наибольшее число новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал главное условие возвращение системы QR-кодов после 20 января. По его словам, если будет резкое сокращение свободных ковид-коек в регионе, придется снова требовать прививочные сертификаты.