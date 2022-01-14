На Ставрополье с 10 января увеличили размер штрафов за превышение скорости

В Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что с 10 января в регионе действует федеральный закон об агрессивном вождении. Теперь тех, кто превысил скорость, выехал на встречную полосу или трамвайные пути, будут ждать большие штрафы.

- Теперь злостных лихачей будут штрафовать в размере от 200 до 300 тысяч рублей, кроме того, им грозит до двух лет лишения свободы. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч, - сказано в сообщении организации.

Также автомобилистов ждут несколько изменений в марте 2022 года. За эксплуатацию автомобиля с неисправностями будут штрафовать на 500 рублей, а чтобы получить медицинскую справку, водители должны сдать анализы на запрещенные вещества. Без этого получить документ станет невозможным.