Мусорный затор на реке Калаус ликвидируют 54 сотрудника МЧС

Фото: УМЧС России по Ставропольскому краю

В пресс-службе ГУ МЧС Ставропольского края сообщили, что мусорный затор на реке Калаус ликвидируют к 17:00 сегодняшнего дня. Для этого на место отправили специалистов, которые сначала дали оценку состоянию реки, а затем скоординировали работу сотрудников ведомства.

По данным спасателей, риска затопления ближайших населенных пунктов нет. Причиной мусорного затора стало поваленное дерево, которое перекрыло движение реки.

Фото: УМЧС России по Ставропольскому краю

- Ситуация находится на контроле Правительства Ставропольского края и Главного управления МЧС России по СК. Всего к устранению затора привлечены 54 человека и 15 единиц техники, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ставропольский фотограф поделился в социальных сетях видеороликом, на котором видно огромную дамбу из пластиковых бутылок и мусора. Берег текущей между поселком Шведино и городом Светлоград реки Калаус подмыло, корни дерева обнажились и тополь рухнул прямо в воду, перекрыв течение. Пластиковые бутылки, пенопласт и другой мусор заполонил русло.

- Запах тут, конечно... - делится автор ролика. - Пока еще прохладно, дышать более-менее можно, а вот летом тут будет вонь. Это надо обязательно надо все вычищать и убирать.