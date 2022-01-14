Ставропольские приставы под угрозой депортации взыскали долг с гражданина Армении

В УФССП по Ставропольскому краю рассказали, что гражданин Армении, чтобы избежать депортации из России, погасил налоговый долг в почти сто тысяч рублей. Он занимался предпринимательской деятельностью, но перестал платить налоги и страховые взносы.

- За нарушением режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации мужчине аннулировали вид на жительство и установили 15-дневный срок для выезда из страны. Однако из-за 99 тысяч рублей задолженности в пользу налоговой инспекции судебные приставы ограничили неплательщика в праве выезда за пределы РФ, - рассказали в ведомстве.

Чтобы избежать депортации, мужчина за один раз оплатил долг.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что житель Ставропольского края за один раз оплатил 63 штрафа за превышение скорости, чтобы продать свой большегруз.