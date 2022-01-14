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Происшествия14 января 2022 9:51

Жительница Ставрополя пойдет под суд за организацию подпольного игорного клуба

Она незаконно установила оборудование и позволяла играть за плату
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Следкоме Ставропольского края рассказали, что против жительницы Ставрополя возбудили уголовное дело по статье "незаконная организация и проведение азартных игр". Подозреваемая сняла помещение, установила оборудование и незаконно позволяла играть за деньги.

- В рамках расследования уголовного дела проведен обыск в игровом клубе, в ходе которого изъято более 10 жестких дисков, предназначенных для проведения азартных игр, которые направлены для проведения технической экспертизы, - сказано в сообщении ведомства.

Расследование продолжается, женщину привлекут к ответственности. Напомним, в России запрещены игорные клубы вне разрешенных для этого четко установленных зон.