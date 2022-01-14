На Ставрополье 73-летний мужчина пойдет под суд за отравление соседки грибами

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили о завершении расследования дела 73-летнего жителя Левокумского округа. Он накормил соседок грибами, от которых те получили острое отравление.

- По данным следствия, 20 октября 2021 года вблизи поселка Заря Левокумского муниципального округа 73-летний мужчина собрал грибы и угостил ими своих соседей, которые употребили их в пищу. После чего, с признаками отравления женщина и ее дочь были доставлены в больницу, - сказано в сообщении ведомства.

В итоге 17-летняя девушка погибла. Против виновника возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.