В 2022 году на Ставрополье реализуют 20 проектов пищевой промышленности за 3 млрд

В Ставропольском крае в 2022 году вложат 3 миллиарда рублей в развитие пищевой промышленности. За этот год планируют начать реализацию 20 проектов, которые подразумевают модернизацию старых и строительство новых предприятий.

Инвесторы заинтересованы в переработке молока и овощей, производстве мучных и кондитерских изделий, алкоголя и арахиса. Отметим, в 2021 году удалось привлечь более 5,2 миллиарда рублей инвестиций.

Ранее губернатор края Владимир Владимиров заявил, что за 9 месяцев прошлого года объем вложений увеличился на 35%. А в экономической стратегии региона указано, что к 2035 году нужно достичь общего объема инвестиций в 1,2 триллиона рублей.