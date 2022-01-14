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Общество14 января 2022 12:15

На Ставрополье в 2021 году отремонтировали 104 медучреждения за 2,6 млрд

До конца текущего года тоже планируют привести в порядок и возвести около ста объектов
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае по итогу 2021 года отремонтировали 104 объекта медицинской сферы, а с нуля построили 26. На работы выделили 2,6 миллиарда рублей. Эти средства пошли на стройматериалы, оплату труда рабочих, оборудование медкабинетов и т.д.

В нынешнем году продолжат работу по данному направлению.

- В 2022 году в рамках программы планируется построить 23 и капитально отремонтировать 75 объектов здравоохранения. Также уже к апрелю текущего года в больницы края поступит 81 медицинский автомобиль. Произведена закупка 10 единиц тяжелого оборудования, - сообщили в пресс-службе губернатора.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на реализацию национальных проектов в Ставропольском крае выделили 23 миллиарда рублей. В частности, более 16 миллиардов потратят на строительство новых школ, поликлиник и больниц, капитальный ремонт водоводов и т.д.