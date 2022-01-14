На Ставрополье наибольшую среднюю зарплату получают финансисты и отдел страхования

В Северо-Кавказстат рассказали, что наибольшую среднюю зарплату в Ставропольском крае получают финансисты, работники сферы страхования, информации и связи - более 50 тысяч рублей. Меньше всех зарабатывают в сфере недвижимости - средняя зарплата составила 25,5 тысяч рублей.

- В Ставропольском крае средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-октябре 2021 года, увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 8,6% и составила 35963,0 рубля. Реальный ее размер вырос на 1,6 процента, - сказано в сообщении ведомства.

Примерно такие же показатели зафиксировали в краевом центре. Здесь на первой строчке в рейтинге средних зарплат тоже находятся финансисты.