В аварии с грузовиком на Ставрополье погиб месячный ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД СК

Отечественная легковушка, в которой находились четыре человека, среди них месячный ребенок, попала в аварию на Ставрополье вечером 14 января 2022 года.

ДТП произошло с участием грузовика в Новоалександровском округе на трассе Сенгилеевское – Новотроицкое. Большегруз стоял на проезжей части, когда потерявший сцепление с дорогой водитель «ВАЗ-2109» врезался в него на высокой скорости.

Всех, кто находился в машине, забрали в больницу. Как сообщили в пресс-службе краевого УГИБДД, к сожалению, новорожденный ребенок вскоре после госпитализации скончался. В салоне легкового автомобиля младенец находился на руках матери, а не в автолюльке.

Обстоятельства трагического ДТП устанавливают полицейские.