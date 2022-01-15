Ставрополье готовится к новому удару стихии

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В Ставрополе устраняют последствия штормового ветра. Вчера стихия оставила без света 7 населенных пунктов, в том числе часть территории Ставрополя и Михайловска. Всего в зону отключения электроэнергии попали 15 социальных объектов и порядка 10 000 домов. По данным краевого управления МЧС России, без электричества остались более 35 тысяч человек, из них - свыше 12 тысяч детей.

В Ставрополе на 26 зданиях повреждены крыши. Ветром сорвало кровлю Дворца культуры и спорта на улице Ленина, сильно повреждена кровля жилого дома по улице Чехова. Из-за мощного порыва ветра рухнула вышка сотовой связи, упал башенный кран.

Не обошлось и без пострадавших. Один человек госпитализирован после того, как на его машину рухнуло дерево.

В настоящий момент службы экстренного реагирования ликвидируют последствия непогоды. Ситуация находится на контроле Правительства края и ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

По прогнозам синоптиков Ставропольского Гидрометцентра стихия будет бушевать до конца недели. 15 и 16 января ожидается усиление западного ветра до 23-28 метров в секунду, в северной части края - до 30 метров в секунду.