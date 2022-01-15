Автобус «Астрахань-Краснодар» застрял на трассе Ставрополья из-за снежной бури

В Ставропольском крае попал в снежную бурю автобус «Астрахань-Краснодар» с 31 пассажирами, в числе которых ребенок. Рейсовый автобус 15 января съехал на обочину дороги Новоалександровск — Кропоткин, где бушевал ураганный ветер. Выехать на проезжую часть автобус не смог, и тогда водитель запросил помощь спасателей.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, из Новоалександровска на помощь попавшим в снежную ловушку людям отправили мобильный пункт обогрева.

Напомним, в Ставрополе из-за стихии ввели режим ЧС, а по краю действует режим повышенной готовности. Больше 20 крыш сорвало и 100 деревьев вырвало. Одно из деревьев в Ставрополе, на улице Ленина, 14 января раздавило машину, в которой был человек. Как рассказал 15 числа губернатор Владимир Владимиров, после осмотра у врачей его отвезли домой. Сейчас власти помогают тем, кто остался без кровли, и подсчитывают ущерб.