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Происшествия15 января 2022 7:23

Ураган в Ставрополе повредил школу, детсад и поликлинику МВД

Администрация города рассказала о последствиях стихии
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В администрации Ставрополя рассказали о 204 заявках от потсрадавших во время урагана: 81 случай падения веток и деревьев, 71 – срыв разных предметов с высоты и 52 обращения по повреждению линий электропередач.

- Наибольший ущерб нанесен школе №10, детскому саду №80, жилым домам по улице Чехова, 96 и Достоевского, 77, Дворцу культуры и спорта, зданию судебной медицинской экспертизы, поликлинике МВД, - добавили в ведомстве.

Коммунальные службы отработали почти 20 заявок. Последствия непогоды устраняют больше ста человек и 40 единиц техники. Кроме дорог, идет расчистка заснеженных дорог и тратуаров - на улицах работают 89 снегоуборочных машин.