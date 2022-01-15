Глава СУ СКР по Ставропольскому краю поздравил коллег с профессиональным праздником

15 января Следственный комитет России празднует 11-ю годовщину со дня образования. В 2011 году вступил федеральный закон об учреждении ведомства, которое будет вести независимое следствие.

Глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов обратился к коллегам с поздравительной речью:

"В наши дни к каждому, кто выбрал для себя профессию следователя, предъявляются самые высокие требования. Здесь нужны выносливость, честность, профессиональная хватка и проницательность. Это работа не только и не столько на имидж Следственного комитета России, сколько во имя того, чтобы сделать наше общество лучше и добрее, а нашу жизнь – безопаснее и справедливее. Сотрудники следственного управления по Ставропольскому краю относятся к числу тех людей, которым важно будущее нашего государства, нам дороги судьбы граждан, живущих в нашем крае и нашей стране.

Благодарю весь коллектив следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю за добросовестную службу, преданность делу и самоотдачу. Искренне ценю профессионализм каждого из сотрудников и его вклад в общее дело. Низкий поклон ветеранам следствия за накопленные знания и бесценный опыт, которые они сохранили и неустанно передают молодым поколениям следователей и криминалистов".

Глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов

Кроме того, следователей поздравил президент России Владимир Путин.

"За прошедшее время Следственный комитет доказал свою эффективность, стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сохраняя и развивая сложившиеся в ведомстве традиции, вы находитесь на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаиваете интересы государства, права и свободы граждан России", - сказал президент.