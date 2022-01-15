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Происшествия15 января 2022 12:29

В Ставрополе начали ремонтировать пострадавший от урагана детский сад

Стихия бушует вторые сутки
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Ставрополе ликвидируют последствия сильного урагана, который не утихает вторые сутки. В администрации города рассказали "КП", что в единую диспетчерскую службу к этому часу поступило уже 370 заявок о падении деревьев и веток, срывании различных предметов с высоты и нарушении целостности электросетей.

- Для ликвидации последствий ураганного ветра задействовано порядка 250 человек и 50 единиц техники, - комментируют в мэрии краевого центра. - Глава Ставрополя совершил рабочий объезд зданий, крыши которых пострадали от сильного шквалистого ветра.

Сейчас идет закупка необходимых материалов – лес, пленка, металлопрофиль. По словам мэра Ставрополя, к работам приступят, как только позволит погода. Ремонт на территории детского сада № 80 уже начат, здесь приводят в порядок крышу и фасад здания, проводят внутренние работы. Завершить ремонт планируется к началу следующей недели.