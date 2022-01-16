Кадыров поручил жителям Чечни удалить негативные высказывания в адрес Ингушетии

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал удалить все оскорбительные высказывания, адресованные представителям Ингушетии. Об этом рассказал республиканский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

- Моему министерству было дано поручение, чтобы вплоть до каждого жителя республике была доведена информация о том, что надо удалить из своих аккаунтах в соцсетях обращения с критикой. Нами работа уже начата. Как выразился Рамзан Кадыров, сегодня у нас начинается новая страница в братских отношениях, межнационального мира, гармонии между нашими народами, - заявил Дудаев.

Кадыров заявил, что у него нет никаких проблем в отношениях с Ингушетией и ее представителями. Перед тем, как издать указ, он дал три дня местным кланам для того, чтобы высказаться о враждебности по отношению к нему - ни один тейп этого не сделал.

Ранее стороны конфликтовали из-за обменами землями республик. В Ингушетии негативно встретили соглашение, из-за чего произошел стихийный митинг. Решение по земле, тем не менее, еще в 2018 году признал Конституционный суд России.