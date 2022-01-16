Из Ставрополя за выходные вывезли две тысячи тонн снега

В Ставрополе второй идут работы по восстановлению города после урагана. В разработке находятся еще около 160 заявок горожан, передает пресс-служба администрации.

- Сейчас основные силы брошены на устранение нарушенных линий энергосбережения и аварийных отключений. Работа 19 электрических фидеров, вышедших из строя в результате стихии, на данный момент восстановлена, - рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Из-за ветра отключились 215 трансформаторных подстанций, из которых 205 - введены в работу опять.

- Все службы продолжают работу в особом режиме. Также в городе помимо ликвидации последствий ураганного ветра, идет активная подготовка городских магистралей к рабочему дню. Из Ставрополя уже вывезено около двух тысяч тонн снега, - сказано в сообщении мэрии.