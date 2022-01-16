Замглавы Нефтекумска, осужденный за взятки, второй раз оспорил приговор

Заместитель главы Нефтекумского района Виталий Черченко оспорил свой приговор. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник в суде.

В марте 2021 года мужчину признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. Чиновник вымогал взятку у подрядчика, строившего детский сад в ауле Новкус-Артезиане. За вознаграждение он обещал принять работу, не придираясь к ней. Бизнесмен согласился заплатить, но обратился в правоохранительные органы. В ходе оперативных мероприятий он передал Черченко 3 млн рублей, после чего замглавы задержали.

- При обыске дома Черченко был обнаружен небольшой арсенал оружия. Это несколько охотничьих ружей и винтовок. Но к ним было разрешение. По нашей информации, Черченко охотился, - рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Районный суд приговорил мужчину к 8,5 годам строгого режима и лишил права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет после освобождения. Источник "КП-Ставрополь" в суде рассказал, что Черченко пытался оспорить решение в Краевом суде, но безуспешно. В декабре защита решила подать кассационную жалобу, она уже находится в производстве.