«ЮгСтройИнвест» сдал первый дом в новом году. Фото: «ЮгСтройИнвест»

В Ставрополе «ЮгСтройИнвест» сдал 6 литер ЖК «Российского». Это первый дом, который застройщик сдал в наступившем 2022 году. Ключи от новых квартир получили 260 семей.

В ЖК «Российском» предусмотрено все, что нужно для счастливой и комфортной жизни - развитая инфраструктура, благоустроенный двор по индивидуальному проекту и качественные квартиры.

Для маленьких новоселов во дворе установлены игровые комплексы и качели, а для активных взрослых - антивандальные тренажеры.

Дом расположен у аллеи с воркаут-площадками и светящимися качелями, ставшей визитной карточкой ЖК. Также рядом с комплексом ведется благоустройство бульвара по улице Ивана Щипакина. Территория уникального бульвара будет разбита на природные зоны России: тундра, тайга, степи, пустыни и так далее.

В «Российском» работают три детских сада с ясельными группа, строится современная школа с бассейном, рассчитанная на 1550 учащихся.

Вот уже 18 лет ГК «ЮгСтройИнвест» заботится о комфорте жителей Ставрополя, Краснодара и Ростова-на-Дону, возводя современные микрорайоны. На сегодняшний день сдано более 4,5 млн квадратных метров жилья: 224 дома и 20 социальных объектов.

При строительстве компания учитывает интересы и пожелания дольщиков и не отстает от инновационных и ключевых трендов.