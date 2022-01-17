140 машин вывезли из Ставрополя более 2 тысяч тонн снега

В Ставрополе работают снегоуборочные машины, к 16 января вывезли около 2 тысяч тонн снега. Однако сейчас центр города все еще завален снегом, поэтому образовались пробки в 9 баллов. Автомобилисты больше 40 минут стоят на дорогах, некоторые решаются поехать по встречной полосе.

Наиболее затрудненное движение в центре города, по улицам Лермонтова, Артема, Ленина, Мира. Полностью встало движение по Вавилова и Фрунзе, Железнодорожной улице, Доваторцев.

На расчистку улиц вышли 140 спецмашин. Также коммунальщики устраняют последствия ураганного ветра, который обрушился на Ставропольский край. Многие жители города оказались отрезаны от электричества из-за оборванных проводов ЛЭП.

- Чтобы максимально сократить перерывы в электроснабжении потребителей, энергетики задействовали максимально возможное количество сотрудников, 20 рабочих бригад, - рассказал мэр Ставрополя Иван Ульянченко.