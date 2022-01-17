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Общество17 января 2022 7:42

В Кисловодске разработали документ о запрете строительства многоэтажных домов

Идею поддержала администрация города
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Кисловодске проектно-исследовательский центр вместе с администрацией города-курорта разработали документ, в котором обоснован запрет на возведение многоэтажных домов. Такое решение основано на правилах землепользования и застройки.

Запрет подразумевает ограничения по количеству этажей в здании. Это нужно, чтобы не загораживать исторические постройки и сохранить облик Кисловодска. В документе также прописаны принципы зонирования новых локаций для развития туризма.

- Подобный документ необходим Кисловодску для будущего развития и движения вперед. Эти правила особенно важны для курортного города, для сохранения и развития того потенциала, который нам достался от предыдущих поколений, - заявил мэр города Евгений Моисеев.

Кисловодск - курортный город Ставропольского края с большим количеством памятников исторического значения. Он привлекает туристов здравницами и природой.