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Общество17 января 2022 7:49

Житель Железноводска добился выплаты 241 тысячи рублей зарплаты через приставов

Несколько месяцев ему не выплачивали деньги, а после увольнения он направился в надзорные органы с заявлением
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В УФССП Ставропольского края рассказали, что работодатель выплатил долг по зарплате жителю Железноводска, который составил 241 тысячу рублей. Мужчине задерживали оплату несколько месяцев, потом он уволился и написал заявление на работодателя.

- В связи с тем, что должник своевременно не рассчитался с взыскателем, сотрудники органа принудительного исполнения направили запросы в кредитные и регистрирующие учреждения с целью проверки имущественного положения должника. Денежные средства на счетах отсутствовали и работники службы запросили документацию для установления дебиторской задолженности, - рассказали в ведомстве.

В итоге житель Железноводска получил свои деньги сразу в полном объеме, а работодателю удалось избежать более серьезных последствий.