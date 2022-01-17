Житель Железноводска добился выплаты 241 тысячи рублей зарплаты через приставов

В УФССП Ставропольского края рассказали, что работодатель выплатил долг по зарплате жителю Железноводска, который составил 241 тысячу рублей. Мужчине задерживали оплату несколько месяцев, потом он уволился и написал заявление на работодателя.

- В связи с тем, что должник своевременно не рассчитался с взыскателем, сотрудники органа принудительного исполнения направили запросы в кредитные и регистрирующие учреждения с целью проверки имущественного положения должника. Денежные средства на счетах отсутствовали и работники службы запросили документацию для установления дебиторской задолженности, - рассказали в ведомстве.

В итоге житель Железноводска получил свои деньги сразу в полном объеме, а работодателю удалось избежать более серьезных последствий.