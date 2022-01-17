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Происшествия17 января 2022 8:34

В Ставрополе четвертый раз сообщили о "минировании" 24 школы

Учеников и педагогов снова эвакуировали, на место событий прибыли полиция и спасатели
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе уже четвертый раз эвакуируют школу №24 по информации о минировании здания. Все предыдущие разы оказались шуткой, информация о бомбе не подтвердилась ни разу. Однако полиция и спасатели каждый раз оперативно реагируют на вызовы.

Школьники уже привыкли возвращаться домой раньше положенного времени, никто уже не паникует. После третьего сообщения о "минировании" якобы потребовали 20 тысяч долларов в обмен на отключение бомбы. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров 13 января во время встречи с журналистами.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают работать, искать тех, кто делает ложные заявления. Отметим, что подобные ситуации происходят не только в Ставропольском крае, но и в других регионах России.