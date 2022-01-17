Дождь, снег и сильный ветер обрушатся на Ставрополье в начале рабочей недели

В Гидрометцентре Ставропольского края сообщили, что до середины рабочей недели в регионе будут идти дождь и снег, сохранится сильный ветер, образуется наледь. После урагана погода не сильно порадует ставропольцев.

Ставрополь уже завалило снегом так, что утром 17 января в городе образовались 9-балльные пробки. Снегоуборочные машины уже успели вывезли 2 тысячи тонны снега, но коммунальщиком предстоит много работы. Сегодня температура воздуха достигнет +2 градусов, но ночью снова наступят заморозки.

В ближайшие дни порывы ветра составят 14-15 метров в секунду, будет идти снег, переходящий в дождь.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что пострадавшим от ураганного ветра выплатят по 10 тысяч рублей. Многие многоэтажные дома остались без кровли, поваленные деревья разбили машины.