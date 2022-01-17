В наступившем году кредиты наличными стали намного доступнее

Линейка потребительских и юридических кредитов банка постоянно обновляется с учетом пожеланий клиентов.

При исследованиях и подведении итогов рейтинга специалисты портала Выберу.ру учитывали весь спектр параметров. В том числе, размер оговоренных платежей, суммы и сроки, возможность и стоимость страхования, другие условия кредита.

Помимо «внешних данных», обычно доступных среднестатистическому пользователю (процентной ставки, временных ограничений, размера, доступности кредитной суммы), анализу подвергалось множество других нюансов. Например, общее финансовое положение каждого из брендов в нынешней экономической ситуации с учетом прогнозов на будущее. Популярность среди населения по итогам последнего (2021-го) года, критерии надежности и доверия. В итоге банк Уралсиб занял почетное место в Топ-10 лучших кредиторов наличными прошлого года. И в новом 22-м условия для заемщиков остаются прежними.

Линейка потребительских и юридических кредитов банка постоянно обновляется с учетом пожеланий клиентов. Узнать о подробностях, новых предложениях, ипотечных программах и инновациях в обслуживании всегда можно по телефону горячей линии 8-800-250-57-57 или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»