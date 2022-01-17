В 2021 году объем производства овощей на Ставрополье составил 259,5 млрд рублей

В Северо-Кавказстате рассказали, что по предварительным данным объемы производства сельскохозяйственной продукции в Ставропольском крае выросли на более чем 26% в 2021 году. Однако цены продолжают расти.

- В январе-ноябре 2021 г., по предварительным данным, составил 259,5 млрд рублей, что, в сопоставимой оценке, на 26,6% больше, чем за соответствующий период 2020 года, - сказано в сообщении ведомства.

За год организации и крестьянские хозяйства смогли собрать 259 тысяч тонн овощей всех видов, 50 тысяч тонн ягод, почти 40 тысяч тонн винограда и т.д. В регионе активно развивают АПК: строят теплицы, разбивают сады, субсидируют аграриев, модернизируют систему орошения.

В 2021 году объем экспорта зерновых культур, собранных в Ставропольском крае, составил 2,2 миллиона тонн. Зерно отправляли в Турцию, Армению, Египет, Грузию и другие страны. Всего с начала года собрали и заготовили более 10 миллионов тонн зерновых культур, около 6 миллионов остались на 2022 год.