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Общество17 января 2022 10:31

До 2024 года 120 населенных пунктов Ставрополья обеспечат питьевой водой

Строительство водоводов и реконструкция аварийных участков пройдет по программе развития водоснабжения
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание, во время которого обсудили вопрос обеспечения питьевой водой отдаленных поселений региона. Как рассказали в пресс-службе Владимирова, к 2024 году планируют провести водопровод к 120 селам и хуторам. В них проживают более 650 тысяч человек.

- Запланирована реконструкция очистных сооружений в Новоалександровском округе, строительство разводящего водовода в хуторе Хорошевский Предгорного округа, реконструкция и строительство ливневой канализации в Пятигорске, строительство сетей канализации и дождевой канализации в Ставрополе. Кроме того, в 2022-2023 годах будут спроектированы еще 35 объектов, - сказано в сообщении пресс-службы.

Программа будет действовать до 2030 года, до тех пор, пока проблемы с подачей питьевой воды не исчезнут окончательно. Отметим, в 2021 году на реализацию проекта выделили более 2 миллиардов рублей.