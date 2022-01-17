До 2024 года 120 населенных пунктов Ставрополья обеспечат питьевой водой

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел совещание, во время которого обсудили вопрос обеспечения питьевой водой отдаленных поселений региона. Как рассказали в пресс-службе Владимирова, к 2024 году планируют провести водопровод к 120 селам и хуторам. В них проживают более 650 тысяч человек.

- Запланирована реконструкция очистных сооружений в Новоалександровском округе, строительство разводящего водовода в хуторе Хорошевский Предгорного округа, реконструкция и строительство ливневой канализации в Пятигорске, строительство сетей канализации и дождевой канализации в Ставрополе. Кроме того, в 2022-2023 годах будут спроектированы еще 35 объектов, - сказано в сообщении пресс-службы.

Программа будет действовать до 2030 года, до тех пор, пока проблемы с подачей питьевой воды не исчезнут окончательно. Отметим, в 2021 году на реализацию проекта выделили более 2 миллиардов рублей.