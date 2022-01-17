В Пятигорске к 2024 году построят три школы мощностью в более 1000 мест каждая

В Пятигорске к 2024 году запланировали построить три школы на тысячу и более мест каждая. Об этом рассказал глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

- В соответствии с утвержденным паспортом системы общего образования в Ставропольском крае, в рамках реализации концессионного соглашения запланировано строительство школы мощностью 1 550 мест (в квартале улиц Кочубея и Коллективной, - рассказал мэр.

Еще одно учреждение появится в микрорайоне "Новопятигорск" на тысячу мест и в поселке Горячеводском мощностью 1,5 тысячи мест. Строительство школ пройдет по федеральной программе "Развитие образования", в рамках которой Ставрополье получило ряд субсидий.

В итоге получится полностью удовлетворить потребность населения в школьных местах для детей.