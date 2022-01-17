На Ставрополье группа из пяти наркоторговцев пойдет под суд по двум статьям

В МВД Ставропольского края сообщили, что полиция задержала пятерых подозреваемых в распространении наркотиков. Они состояли в организованной группе, однако главного организатора пока не нашли.

Известно, что люди делали "закладки", продавали наркотики через интернет-магазины в четырех территориях Ставропольского края и даже Карачаево-Черкесии.

- Одна из злоумышленниц, выступающая в роли "оптового" курьера, задержана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков в городе Кисловодске. Позднее задержаны остальные участники преступного сообщества, - сказано в сообщении ведомства.

Против них возбудили уголовные дела по статьям "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и "Создание и участие в преступном сообществе".