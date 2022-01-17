На Ставрополье построили в полтора раза больше жилья, чем в прошлом году

В Ставропольском крае подведены итоги в строительной сфере. Данные по вводу в эксплуатацию жилых домов опубликовал Северо-Кавказстат. По информации ведомства, в 2021 году в регионе сдано в 1,5 раза больше жилья, чем в 2020 году. Но если сравнивать финансовую составляющую, то объем работ выполненных работ сократился на 4,3% - примерно до 130 млрд рублей.

Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе министерства строительства и архитектуры Ставрополья, плановый показатель 2021 года по вводу жилья выполнен на 120%. Данный норматив ежегодно разрабатывает Минстрой РФ. Для Ставрополья в прошлом году он составлял 1314 тыс. кв. метров.

- В 2021 году построено рекордное количество жилья - 1587 тыс. кв. Но это предварительные цифры, окончательные результаты будут озвучены в конце январе 2022 года, - сообщил и. о. Главы Минстроя СК Валерий Савченко.

На объекты индивидуального жилищного строительства пришлось основная доля недвижимости - 988 тыс. кв. м, еще 598 тыс. кв. м - это многоквартирные дома.